Пока сдавал экзамен: в Киеве связали и обокрали студента

Парень дистанционно сдавал экзамен и был в наушниках – он не слышал как злоумышленники проникли в квартиру

В Киеве грабители во время экзамена связали парня / Фото: коллаж "Сегодня"

В Подольском районе Киева ограбили квартиру – злоумышленники проникли в жилище, в котором находился 20-летний студент. В тот момент парень как раз сдавал экзамен.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Нападение произошло в четверг, 17 июня, около 13 часов в квартире одного из многоэтажных домов по ул. Стеценко. Студент медицинского университета сидел в наушниках и сдавал дистанционно экзамен.

"Потому парень и не услышал, как преступники подошли к нему из-за спины. Один из грабителей со всей силы ударил локтем по голове студента – тот упал со стула на пол. После этого жертве связали руки и ноги, а затем начали выпытывать, где находятся деньги", – рассказал источник.

Преступники обыскали трехкомнатную квартиру и скрылись вместе с добычей. Связанному парню они закрыли рот кляпом, но парень смог выползти в парадное, избавиться от кляпа и позвать на помощь. Соседи услышали его крики и вызвали полицию.

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Предварительно известно, что грабители были в темной одежде и черных медицинских масках. Оба высокие, среднего телосложения. Возраст – от 25 до 35 лет.

Ранее мы сообщали, что в Оболонском районе Киева киевлянин обворовывал квартиры – за одну ночь из двух квартир вынес ценных вещей на сумму более 39 тысяч гривен.

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