Усиленное патрулирование и запрет символики – как в Киеве будут праздновать 9 мая

Глава столичной полиции подчеркнул, что правоохранители готовы к любым ситуациям

Фото: ГУНП в Киеве

9 мая в Киеве состоится ряд мероприятий, посвященных Дню победы. Однако правоохранители не получали заявки на проведение масштабных акций.

Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть ряд заявок на проведение мероприятий 9 мая, они стандартные. Состоится панихида в 8 утра в Парке Славы возле могилы Неизвестного солдата, организованная Украинской православной церковью. В 9 часов – торжественное возложение цветов", – отметил он.

На 9 мая запланировано чествование памяти и автопробег от представителей ГО Институт правовой политики и социальной защиты.

"В 10 часов – возложение цветов возле памятника Ватутину и в 11 – у Мемориала Вечной Славы, заявлено участие до 200 человек", – сообщил Крищенко.

Также правоохранители получили заявку на возложение цветов от ОО Гражданская солидарность Браття – заявлено участие до 200 человек.

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Наиболее массовое мероприятие – возложение цветов в парке Славы, которое инициировала городская организация ветеранов Украины. Начало назначено на 10:30.

В 11 утра начнутся мероприятия в Национальном музее истории Второй мировой войны, организованные Киевгорадминистрацией.

Крищенко заверил, что столичные правоохранители готовы к любым ситуациям. Он также напомнил о запрете использования символики тоталитарного режима, в том числе – георгиевской ленты.

"Уже с сегодняшнего дня мы начинаем усиленное патрулирование в Парке Славы и на других объектах, которые имеют отношение ко Второй мировой войне. Также усиленное патрулирование будет там, где пройдут государственные мероприятия", – уточнил он.

Как сообщалось ранее, 9 мая в Украину придет антициклон, который практически полностью вытеснит осадки с территории страны. Разве что на крайнем востоке стоит ожидать дожди.