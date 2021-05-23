Полиция сообщила о подозрении поджигателю автомобиля известного журналиста (фото)

Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы за спланированный поджог Volkswagen Touareg Антонова

Автомобиль Антонова подожгли в феврале

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Инцидент произошел в феврале этого года на улице Гоголевской, что в Шевченковском районе столицы. На спецлинию 102 обратился мужчина и сообщил, что во дворе дома горит его автомобиль Правоохранители установили, что во дворе жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля Volkswagen Touareg", – говорится в сообщении.

В поджоге подозревают 22-летнего мужчину

Правоохранители установили, что злоумышленник подошел ночью к машине с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег иномарку.

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"Благодаря слаженной работе оперативников и следователей, поджигателя установлено. Это – 22-летний уроженец города Глухов, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства", – сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе во дворе многоэтажки подожгли три автомобиля. На одной из сгоревших иномарок ездил бывший прокурор Одесской области Максим Вихрь.