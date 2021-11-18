"Полиция выехала в неположенном месте". В Киеве копы сбили мотоциклиста (фото)

В столице произошла авария с участием копов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве полицейский автомобиль сбил мотоциклиста. Авария произошла на проспекте Черновола.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

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"Ситуация следующая – я ехал между рядами, а полиция выехала в неположенном месте", – сказал водитель мотоцикла.

ЧП произошло на проспекте Черновола / Фото: Киев Оперативный

По предварительной информации, серьезных травм никто не получил.

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Судя по фото, скорее всего, водитель работает в службе доставки.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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