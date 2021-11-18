"Полиция выехала в неположенном месте". В Киеве копы сбили мотоциклиста (фото)

В столице произошла авария с участием копов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве полицейский автомобиль сбил мотоциклиста. Авария произошла на проспекте Черновола.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.
"Ситуация следующая – я ехал между рядами, а полиция выехала в неположенном месте", – сказал водитель мотоцикла.
ЧП произошло на проспекте Черновола / Фото: Киев Оперативный
По предварительной информации, серьезных травм никто не получил.
Судя по фото, скорее всего, водитель работает в службе доставки.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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