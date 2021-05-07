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Поминальные дни: в Киеве к кладбищам будет курсировать спецтранспорт

7 мая, 15:36

Виктория Барановская

К кладбищу можно будет добраться наземным транспортом – среди них рейсовые маршрутки или трамваи, а также дополнительные автобусы

/ Фото: Думская

В поминальные дни в Киеве будет курсировать спецтроанспорт, который будет безопасно перевозить киевлян к кладбищам. Кроме маршрутного общественного транспорта в КГГА приняли решение создать спецрейсы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Наземный пассажирский транспорт будет перевозить пассажиров в поминальные дни к городским кладбищам по таким маршрутам:

Байковое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

Троллейбусные маршруты:

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

Северное кладбище

Пригородное сообщение:

Трамвайные маршруты:

Южное кладбище

Пригородное сообщение:

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

Троллейбусные маршруты:

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

Городское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

Троллейбусные маршруты:

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

Лесное кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

Троллейбусные маршруты:

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Трамвайные маршруты:

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник

Троллейбусные маршруты:

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

Пуща-Водицкое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

Трамвайные маршруты:

Корчеватское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

Святошинское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

Троллейбусные маршруты:

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

Братское и Михайловское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

Трамвайные маршруты:

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

Более маршрутов можно посмотреть на официальном сайте КГГА.

Ранее мы сообщали, что в Киевской городской государственной администрации заявили, что марш в честь дивизии СС "Галичина" был заявлен как патриотический марш вышиванок. А городские власти не могут запретить украинцам проводить мирные акции или сборы. Ведь это право им гарантировано Конституцией Украины.

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