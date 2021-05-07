Поминальные дни: в Киеве к кладбищам будет курсировать спецтранспорт

К кладбищу можно будет добраться наземным транспортом – среди них рейсовые маршрутки или трамваи, а также дополнительные автобусы

/ Фото: Думская

В поминальные дни в Киеве будет курсировать спецтроанспорт, который будет безопасно перевозить киевлян к кладбищам. Кроме маршрутного общественного транспорта в КГГА приняли решение создать спецрейсы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Наземный пассажирский транспорт будет перевозить пассажиров в поминальные дни к городским кладбищам по таким маршрутам:

Байковое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 5 – улица Изюмская – железнодорожный вокзал "Центральный"

№ 5К- улица Байкова – улица Изюмская

№ 12 – улица Изюмская – железнодорожный вокзал "Южный"

Троллейбусные маршруты:

№ 1 – улица Маршальская – станция метро "Лыбидская"

№ 12 – станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Южный"

№ 40 – Кадетский гай – станция метро "Дворец спорта"

№ 42 – станция метро "Лыбидская" – улица Дегтяревская

№ 50 – улица Милославская – станция метро "Лыбидская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 220 – улица Тростянецкая – улица Медовая

№ 457 – станция метро "Лыбидская" – улица Грабовского

№ 507 – железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

№ 520 – станция метро "Лыбидская" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

№ 539 – улица Ракетная – железнодорожный вокзал "Центральный"

Северное кладбище

Пригородное сообщение:

№ 258 – станция метро "Лесная" – Северное кладбище

Трамвайные маршруты:

№ 8 – станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная"

№ 28 – улица Милославская – станция метро "Лесная"

№ 29 – станция метро "Бориспольская" – станция метро "Лесная"

№ 35 – улица Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"

Южное кладбище

Пригородное сообщение:

№ 740 (дополнительно) – Одесская площадь – Южное кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 56 – станция метро "Выставочный центр" – проспект Палладина

Троллейбусные маршруты:

№ 11 – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – улица Маршальская

№ 12 – станция метро "Васильковская" – железнодорожный вокзал "Центральный"

№ 43 – Кибернетический центр – Дарницкая площадь

№ 45 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 444 – Улица Метрологическая – станция метро "Дружбы народов"

№ 461 – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Святошин"

№ 496 – станция метро "Лукьяновская" – клиническая больница "Феофания"

№ 576 – улица Академика Ефремова – авторынок "Чапаевка"

Городское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 14 – станция метро "Нивки" – Лесопитомник

№ 32 – станция метро "Нивки" – Минский массив

№ 90 – улица Григоровича-Барского – площадь Валерия Марченко

№ 90К – станция метро "Святошин" – площадь Валерия Марченко

Троллейбусные маршруты:

№ 5 – улица Белицкая – станция метрополитена "Площадь Льва Толстого"

№ 16 – улица Академика Туполева – Майдан Независимости

№ 23 – улица Академика Туполева – станция метрополитена "Лукьяновском"

№ 23К – улица Академика Туполева – станция метро "Дорогожичи"

№ 26 – проспект Свободы – станция метро "Нивки"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 166 – станция метро "Лукьяновская" – улица Академика Туполева

№ 186 – станция метро "Святошин" – улица Стеценко

№ 223 – улица Академика Туполева – железнодорожный вокзал "Южный"

№ 410 – станция метро "Нивки" – станция метро "Почайна"

№ 437 – улица Генерала Наумова – улица Наталии Ужвий

№ 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы

№ 518 – улица Сырецкая – улица Кадетский гай

№ 581 – площадь Тараса Шевченко – станция метро "Святошин"

Лесное кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 63 – станция метро "Красный хутор" – Лесной массив

№ 77 – улица Курнатовского – Лесное кладбище

№ 81 – станция метро "Лесная" – Лесной массив

№ 101 – станция метро "Почайна" – улица Милославская

№ 121 (дополнительно) – станция метрополитена "Почайна" – Лесное кладбище

№ 122 (дополнительно) – станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище

№ 124 (дополнительно) – станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище

№ 125 (дополнительно) – универсам "Позняки" – Лесное кладбище

Троллейбусные маршруты:

Реклама

№ 25 – проспект Свободы – станция метрополитена "Почайна"

№ 30 – улица Милославская – улица Кадетский гай

№ 37 – станция метро "Лесная" – улица Милославская

№ 37А – станция метро "Лесная" – поликлиника, улица Николая Закревского

Трамвайные маршруты:

№ 5 – улица Сержа Лифаря – "Троещина-2"

№ 22 – бульвар Перова – ЗЖБК

№ 28 – улица Милославская – станция метро "Лесная"

№ 33К – улица Сержа Лифаря – улица Павла Усенко

№ 35 – улица Сержа Лифаря – станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 233 – станция метро "Лесная" – улица Лисковская

№ 242 – улица Гарматная – станция метро "Лесная"

№ 414 – улица Владимира Сосюры – улица Будищанская

№ 415 – станция метро "Харьковская" – улица Кубанской Украины

№ 416 – Кибернетический центр – улица Теодора Драйзера

№ 418 – улица Попудренко – улица Лискивская

№ 434 – улица Оноре де Бальзака – станция метро "Черниговская"

№ 523 – улица Каштановая – станция метро "Дружбы народов"

№ 528 – станция метро "Черниговская" – улица Лисковская

№ 544 – улица Космонавта Волкова – улица Андрея Малышко

№ 555 – ДВРЗ – улица Николая Кибальчича

№ 590 – станция метро "Лыбидская" – улица Лисковская

№ 600 – универмаг "Детский мир" – улица Теодора Драйзера

Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник

Троллейбусные маршруты:

№ 16 – улица Академика Туполева – Майдан Независимости

№ 19 – площадь Космонавтов – улица Ольжича

№ 23 – улица Академика Туполева – Лукьяновская площадь

№ 23К – улица Академика Туполева – станция метро "Дорогожичи"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 439 – жилой массив Виноградарь – площадь Победы

№ 558 – проспект Свободы – железнодорожный вокзал "Центральный"

Пуща-Водицкое кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 30 – станция метро "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна"

Трамвайные маршруты:

№ 12 – Пуща-Водица – Контрактовая площадь

№ 17 – Пуща-Водица – улица Иорданская

№ 19 – Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко

Корчеватское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 20 – станция метро "Льва Толстого" жилой массив Корчеватое

№ 52 – улица Закарпатская – станция метро "Лыбидская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 470 – улица Ягодная – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

№ 557 – станция метро "Лыбидская" – жилой массив Корчеватое

№ 567 – станция метро "Выдубичи" – авторынок "Чапаевка"

Святошинское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 23 – улица Симиренко – улица Салютная

№ 56 – станция метро "Выставочный центр" – проспект Палладина

Троллейбусные маршруты:

№ 39 – улица Чернобыльская – проспект Леся Курбаса

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 401- улица Чернобыльская – железнодорожный вокзал "Южный"

№ 408 – улица Обуховская – железнодорожная станция "Киев-Волынский"

№ 576 – улица Академика Ефремова – авторынок "Чапаевка"

Братское и Михайловское кладбище

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

№ 9 – Улица Булгакова – станция метро "Лукьяновская"

Трамвайные маршруты:

№ 1 – Михайловская Борщаговка – улица Старовокзальная

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

№ 188 – улица Симиренко – станция метро "Нивки"

№ 201 – бульвар Кольцова – станция метро "Шулявская"

№ 408 – улица Обуховская – железнодорожная станция "Киев-Волынский"

№ 411 – улица Симиренко – станция метро "Дворец спорта"

№ 421 – улица Симиренко – станция метрополитена "Почайна"

№ 461 – станция метро "Святошин" – станция метро "Выставочный центр"

№ 510 – улица Ирпенская – улица Булгакова

№ 576 – улица Академика Ефремова – авторынок "Чапаевка"

Более маршрутов можно посмотреть на официальном сайте КГГА.

Ранее мы сообщали, что в Киевской городской государственной администрации заявили, что марш в честь дивизии СС "Галичина" был заявлен как патриотический марш вышиванок. А городские власти не могут запретить украинцам проводить мирные акции или сборы. Ведь это право им гарантировано Конституцией Украины.