Попались: в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили 10 поддельных COVID-сертификатов

Полиция открыла уголовные производства / Фото: Коллаж: Сегодня

8 ноября копы обнаружили 10 COVID-сертификатов с признаками подделки в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

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"10 человек предъявили поддельные документы о вакцинации", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Какие наказания предусмотрены?

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.

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Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.

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