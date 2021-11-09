Попались: в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили 10 поддельных COVID-сертификатов

Полиция открыла уголовные производства / Фото: Коллаж: Сегодня
8 ноября копы обнаружили 10 COVID-сертификатов с признаками подделки в международном аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.
"10 человек предъявили поддельные документы о вакцинации", – говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Какие наказания предусмотрены?
Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.
Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.
За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.
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