Популярнее Будапешта. Киев попал в ТОП-5 самых инстаграмных городов мира

Киев стал популярнее многих других знаменитых городов мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев вошел в пятерку самых инстаграмных городов мира. Первое место занял Рим с количеством отметок в Instagram 61,2 млн.

Рейтинг самых популярных Instagram-городов составила компания Design Bundles путем анализа геолокаций.

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ТОП-10 самых популярных городов в социальной сети

Первую строчку занял Рим – 61,2 млн отметок в Instagram. Рио-де-Жанейро – 45 млн отметок. Венеция – 25,7 млн отметок. Киев — 21,9 млн отметок. Исторический центр Флоренции – 21,5 млн отметок. Исторический центр Праги – 17,7 млн отметок. Исторический центр Праги – 17,7 млн отметок. Бразилиа – 13,2 млн отметок. Исторический центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн отметок. Кито – 9,8 млн отметок.

Житель столицы создал у себя в подъезде настоящий шедевр

Одно из самых удивительных мест в Киеве – это лестничная клетка в жилом доме на улице Радужной, 11-а. Здесь киевлянин Владимир Чайка создал невероятный интерьер в подъезде, который многие называют "Киевским Версалем". Стены вдоль лестничных маршей украшены красивейшей лепниной, картинами, статуэтками. Как сообщает корреспондент "Сегодня", даже мусоропровод тут особенный – в виде античной колонны.

Украшать подъезд дома Владимир Васильевич начал еще около 20 лет назад, чтобы жить в нем было нескучно и приятно. Чайка украсил зеркалом и картинами даже кабину лифта.

Наводить красоту он начал с 7 этажа. Каждая его работа – это времена года. Например, 7 этаж он называет "Весной" и "Летом", шестой – "Зимой", пятый – "Осенью". На стенах в парадном 16 женских портретов и восемь картин-репродукций. Еще как минимум 5 мастер планирует установить в будущем.

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Здесь можно увидеть репродукции "Качели", "Весенние каникулы", "Урок танцев", "Урок музыки", "Урок обольщения".

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