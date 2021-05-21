Посидеть на яйцах. В центре Киева появилась необычная лавочка (фото)

В центре Киева установили необычную лавочку
В центре Киева появилась необычная лавочка. Она сделана из лотков деревянных яиц. Необычный объект расположен на улице Городецкого.
Киевляне активно обсуждали фото лавочки в социальных сетях еще 12 мая. Мнения по поводу оригинального арт-объекта разделились. Многие киевляне так и не поняли креативной идеи. Люди называют лавочку жлобством и безвкусицей. А некоторым горожанам она понравилась
Люди называют лавочку жлобством и безвкусицей / Фото: Александр Марущак, Сегодня
"Прикольно. В Киеве появилось место, где можно "посидеть на яйцах", - пишут в комментариях под фото.
Спустя несколько дней горожане уже сломали лавочку / Фото: Александр Марущак, Сегодня
Увы, в идеальном состоянии лавочка простояла недолго. Сегодня утром она выглядела уже по-другому. С лавочки вырвали деревянные яйца, а в некоторых местах и части лотков.
Многим понравилась идея, хотя они не понимают почему именно яйца / Фото: Александр Марущак, Сегодня
"Такие лавочки – это не для наших людей. Им нужно ставить что-то из бетона или арматуры, чтобы не могли сломать. Мне эта лавочка нравилась. Очень оригинально сделано. Такой себе бесплатный массаж, когда сидишь на ней", – рассказала киевлянка Ольга, которая работает в офисе на Городецкого.
В Киеве можно "посидеть на яйцах" / Фото: Александр Марущак, Сегодня
Ранее мы сообщали, что в Киеве установили 20 новых лавочек, пять из которых оснащены солнечными батареями.
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