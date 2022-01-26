Пострадавший во время протестов под Радой умер? Мы узнали правду

Во время митингов под Радой мужчине стало плохо / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции опровергли гибель протестующего во время акции ФОПов под Верховной Радой в Киеве. Пострадавшему действительно стало плохо, но медики оказали ему помощь, и он жив.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала пресс-офицер Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

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Что писали в Сети?

О гибели мужчины заявил лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич. По его словам, пострадавшего били по голове правоохранители.

В полиции добавили, что в Сети распространили еще один фейк. На странице организаторов акции написали, что протестующего убили и увезли в неизвестном направлении.

Что случилось на самом деле?

Копы заверили, что информация о смерти мужчины – фейк, человек жив. Протестующему стало плохо, он потерял сознание. Полицейские и нацгвардейцы оказали ему первую помощь.

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"Человеку стало плохо. Ему была оказана помощь. Все с ним было хорошо. Информация, что кто-то умер под Верховной Радой, не подтвержденная еще со вчерашнего дня. Какая судьба этого человека и что с ним сейчас, нам не известно. Но то, что возле парламента вчера никто не умер, – это факт", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Протесты ФОПов в Киеве

Митинг предпринимателей 25 января завершился штурмом парламента и стычками. Правоохранители пытались вытеснить протестующих. Несколько десятков человек задержаны.

ФОПы требуют от властей отсрочить введение обязательных кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО). Они жалуются, что еще не восстановили докарантинный уровень доходов и инициатива власти грозит им разорением.

После вчерашнего митинга ФОПы заявили о начале бессрочной акции протеста и намерены каждый день протестовать под Радой. Сегодня, 26 января, предприниматели снова вышли на митинг - сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию с места событий.