Потоп возле Ocean Plaza: в Киеве образовалось озеро на Антоновича (фото, видео)

Сейчас движение на месте аварии перекрыто – проехать невозможно

В Киеве на Антоновича прорвало трубу. Фото: Патрульная полиция/Telegram

В Киеве возле ТЦ Ocean Plaza снова прорвало воду. Прорыв водопровода произошел на улице Антоновича, 176. Движение сейчас перекрыто.

Об этом сообщают в пресс-службе Патрульной полиции в Telegram.

Очевидцы делятся видео в соцсетях. На ролике видно, что напротив торгового центра образовалось озеро прямо на проезжей части.

На Лыбедской прорвало трубы. Видео: И Curlygirl/Telegram

"Машины плывут", - говорят свидетели происшествия.

В "Киевтеплоэнерго" подтверждают, что прорвало их коммуникации. На месте уже работает аварийная служба.

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Как сообщает пресс-служба "Киевпастранс", задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по ул. Антоновича 176 по техническим причинам.

"Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевская, №12 до улицы Саперно-Слободской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбидскую площадь. Движение автобусов №27, 51, 52 организовано на Демеевскую площадь, №20 курсирует без заезда на Лыбидскую площадь, через ул. Ковпака", – пишут в сообщении.

Около станции метро "Олимпийская" тоже течет вода.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Позже в "Киевтеплоэнерго" сообщили, что аварийная бригада локализовала утечку воды на магистральной теплосети и начинает ремонтные работы.

"Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее причиной масштабного потопа в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza на улице Антоновича, 176, стал прорыв магистральной трубы диаметром 1000 мм.