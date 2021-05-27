Потоп возле Ocean Plaza: в Киеве образовалось озеро на Антоновича (фото, видео)

В Киеве на Антоновича прорвало трубу. Фото: Патрульная полиция/Telegram
В Киеве возле ТЦ Ocean Plaza снова прорвало воду. Прорыв водопровода произошел на улице Антоновича, 176. Движение сейчас перекрыто.
Об этом сообщают в пресс-службе Патрульной полиции в Telegram.
Очевидцы делятся видео в соцсетях. На ролике видно, что напротив торгового центра образовалось озеро прямо на проезжей части.
"Машины плывут", - говорят свидетели происшествия.
В "Киевтеплоэнерго" подтверждают, что прорвало их коммуникации. На месте уже работает аварийная служба.
Как сообщает пресс-служба "Киевпастранс", задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по ул. Антоновича 176 по техническим причинам.
"Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевская, №12 до улицы Саперно-Слободской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбидскую площадь. Движение автобусов №27, 51, 52 организовано на Демеевскую площадь, №20 курсирует без заезда на Лыбидскую площадь, через ул. Ковпака", – пишут в сообщении.
Около станции метро "Олимпийская" тоже течет вода.
Позже в "Киевтеплоэнерго" сообщили, что аварийная бригада локализовала утечку воды на магистральной теплосети и начинает ремонтные работы.
"Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее причиной масштабного потопа в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza на улице Антоновича, 176, стал прорыв магистральной трубы диаметром 1000 мм.
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