Появился новый лидер. В Чернобыльской зоне заметили стадо одичавших животных (фото)

В Чернобыльском стаде коров появился новый вожак / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Чернобыльской зоны кроме диких животных живет и стадо одичавших коров. Работники зоны отчуждения следят за ними несколько лет и заметили, что у стада появился новый лидер.

Об этом рассказали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

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Отмечается, что в стаде насчитали 20 голов – быки, коровы и телята в меру упитанные. Работники заповедника надеются, что они хорошо переживут эту зиму.

Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

"В этом году в стаде сменился лидер: молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена", – говорится в сообщении.

Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Откуда взялись одичавшие коровы?

Стадо одичавших коров появилось в заповеднике в 2016 году, после смерти их хозяев – самопоселенцев села Лубянка. Всего там было семь коров. Погодные условия не помешали размножению животных и теперь они живут по правилам дикой природы. Все коровы относятся к распространенной на Полесье черно-пестрой молочной породе.

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Однако это не первый случай. После аварии на Чернобыльской АЭС почти год жило стадо одичавшего скота вокруг бывшего села Чистогаловка. Позже его перегнали в экспериментальное хозяйство в село Новошепелычи.