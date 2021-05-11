Серьезный пожар в Киеве: вспыхнуло здание в Соломенском районе (видео)

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В Киеве 11 мая произошел крупный пожар в Соломенском районе. Площадь пожара составила 400 метров квадратных.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.
Так, пожар произошел на территории ОАО "БИОФАРМА" по адресу улица Амосова, 9.
"Горит одноэтажное недействующее складское здание размером 30х70 метров", – пишут в сообщении.
По словам спасателей, угрозы распространения огня на рядом расположенные здания нет. Ранг пожара – 1.
Сотрудники ГСЧС работают на месте.
Напомним, вечером в воскресенье в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.
Также ранее в Одессе горела высотка, есть жертва.
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