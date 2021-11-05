Пожар в доме тиктокера-миллионника под Киевом – кто совершил поджог (видео)

7 октября в Ирпене (Киевская область) в доме популярного блогера произошел масштабный пожар. Полицейским удалось установить злоумышленников, которые подожгли чужое имущество.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

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Видеозапись двух незнакомцев, которые с бутылками проникают в гаражное помещение, стремительно в октябре облетела интернет. Полицейским удалось установить двух молодых людей из Одесской области, которых подозревают в ночном поджоге арендованного дома TikTok-миллионника и его жены.

"Эти гастролеры 31 и 37 лет ранее судимы за кражи, наркопреступления и незаконное обращение с оружием. В ночь пожара они на такси приехали в Ирпень, купили на заправке горючее и проникли в дом пострадавших. Свою вину в поджоге фигуранты признают, впрочем, уверяют, что с масштабом "перестарались" и намеревались повредить автомобиль только жены", – написал он.

Что произошло

Сперва загорелся гараж, в котором дотла сгорели два автомобиля, потом пламя охватило здание. К счастью, спаслась вся семья, а вот имущество восстановлению не подлежит.

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Сам Роман подозревал, что поджог мог быть связан с подготовкой к масштабному событию, которое он готовил во Дворце спорта 13 ноября – конференции о ТикТоке.

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