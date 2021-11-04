Пожар в Киево-Печерской лавре – онлайн-трансляция

В четверг, 4 ноября, в Киеве загорелась Киево-Печерская лавра. На данный момент на месте работают пожарные.

"Сегодня" ведет прямую трансляцию с места события.

В 13:45 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

На месте пожара на территории Киево-Печерской лавры работают спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

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"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры ликвидировано в 14:45.

В социальных сетях сообщают про одного пострадавшего в лавре из-за возникшего там пожара, но в ГСЧС Киева не подтверждают эту информацию.

Пожар в лавре. Фото: ГСЧС Киева

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Недавно мы также писали о том, что в Броварах (Киевская область) произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, 11. Огонь охватил всю крышу дома.

Также сообщалось, что во дворе 5-этажного жилого дома на улице Олеся Гончара, 14/26 в Шевченковском районе столицы, загорелся автомобиль. Причину пожара пытаются установить.

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