Восстановлению не подлежит. Пожар в Костеле святого Николая уничтожил уникальный орган (фото, видео)

После пожара в копоти стены храма до самого верха / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве вспыхнул пожар в Костеле святого Николая – там огонь уничтожил уникальный орган, но несущие перекрытия не пострадали и конструкции костела ничего не угрожает.

Об этом сообщает "Сегодня".

Что говорят в костеле?

В администрации костела нам рассказали, что сейчас и в ближайшем времени будут проводиться следственные действия. Завтрашняя служба состоится на улице.

Сейчас возле костела воняет гарью, во дворе разбросано поплавленое стекло. Видно через окно, что в копоти стены до самого верха.

"Сегодня ночью произошла большая трагедия, потому что в храме святого Николая произошел пожар. Но к счастью никто не пострадал. В храме не происходило ни концертов, ни богослужений. Конечно, орган уничтожено. Мы не знаем на сколько процентов. Будет устанавливать следствие что случилось и почему", – сказал отец Богдан Савицкий.

По его словам, со времен независимости Украины ведется борьба, чтобы храм вернуть прихожанам, однако сейчас он принадлежит Минкульту.

"В центре зала сгоревший орган, упала одна из люстр, ну и все кресла залиты. К счастью сакральные вещи не пострадали", – сказал он.

Реставрация храма

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что костел Святого Николая должны были начать реставрировать, но тендер был заблокирован.

"Две недели назад ми узнали что Минкульт выделил 25 млн грн на реставрацию костела. Точнее фасада, хотя внутреннее состояние костоле просто ужасное", – сказала Алла Вышинская, глава общественной организации Центр защиты памяток архитектуры " Ренессанс".

По ее словам, вход в метро постоянно раскачивает здание. Кроме того проводка в храме в ужасном состоянии – висят провода, а по ним течет вода. Она отмечает, что неоднократно представители храма обращались в различные инстанции и предупреждали о возможной трагедии.

Что произошло?

Вечером 3 сентября, пожар возник на первом и втором этажах с распространением на кровлю костела. К спасателям сообщение о пожаре поступило в 21:49, а локализовать его удалось в 22:41. Вскоре его потушили.

Отметим, что пожарные приехали на вызов спустя 6 минут, после сообщения о ЧП.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

К ликвидации пожара было привлечено 16 единиц техники а также 80 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Причина возникновения пожара устанавливается. По информации епископа Виталия Кривицкого причиной пожара могло стать возгорание в музыкальном органе.

Что говорят в МВС?

Министр внутренних дел Украины Александр Ткаченко назвал причины пожара в Костеле святого Николая в Киеве – пламя охватило орган. Несмотря на то, что спасатели прибыли на место происшествия уже через 6 минут после вызова, однако время уже было потеряно – орган не удалось спасти.

"Он начался во время репетиции на всемирно известном органе: из него пошел дым, а потом его охватило пламя. К сожалению, сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. В результате были потеряны драгоценные минуты" , – написал министр.

Сейчас полиция рассматривает все возможные версии пожара. Вероятной причиной стало возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа, которым было более 40 лет.

Фото: twitter.com/PLinUkraine

Что известно об органе?

В костеле распологался Национальный дом органной и камерной музыки. Теперь ему придется искать другое место для репетиций и концертов.

"Есть мучительная потеря – уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил. Точную причину пожара установит следствие. А мы в МКИП начинаем детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ", – написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Большой орган "Rieger-Kloss" был специально сконструирован мастерами Чехословакии для большого концертного зала в конце 1980-х. Мастера пытались приблизить его внешний вид к архитектурному стилю костела, что объединило неоготическую архитектуру с уникальным инструментом.

В храме уже сказали, что орган полностью уничтожен.

"Орган не подлежит восстановлению Он полностью уничтожен", – сказал отец Богдан Савицкий.

По современным ценам его стоимость оценивают в 1,2 или 1,5 миллиона евро.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Отметим, что чешская фирма-производитель несколько лет назад объявила о неплатежеспособности, уволила всех работников и прекратила работу.

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