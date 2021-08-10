Пожар в моторном отсеке. В центре Киева горел Porsche (фото, видео)

Сотрудники ГСЧС тушили возгорание. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня в Киеве во дворе 5-этажного жилого дома на улице Олеся Гончара, 14/26 в Шевченковском районе столицы, загорелся автомобиль. Причину пожара пытаются установить.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

В автомобиле марки Porsche произошло возгорание в моторном отсеке.

"Спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В результате пожара поврежден моторный отсек, левая сторона автомобиля и боковое стекло", – говорится в сообщении.

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На месте было задействовано три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава подразделений Главного управления.

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"Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет", – добавляют в сообщении.

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Это уже не первый инцидент в Киеве с элитными авто. Ранее на улице Радченко, 25 в Соломенском районе сгорели три автомобиля – Mercedes, BMW и Audi.

В результате ЧП Mercedes Е-210 и BMW Х-5 сгорели полностью, в автомобиле Audi Q-5 была повреждена задняя левая фара и задний бампер.

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