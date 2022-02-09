Придавило 9-тонным станком. В Киеве трагически погиб рабочий (фото)

В Голосеевском районе погиб мужчина / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на одном из предприятий погиб человек – его придавило станком. Тело смогли достать только с помощью спасателей.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.
"На территории одного из столичных коммунальных предприятий по ул. Стройиндустрии, 9-А в Голосеевском районе столицы погиб человек. К месту вызова сразу же были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения", – говорится в сообщении.
Как оказалось, в цехе мужчину привалило промышленным оборудованием, весом около 9 тонн. Спасатели с помощью пневматического инструмента вытащили погибшего из-под станка.
Все обстоятельства трагического случая будут установлены правоохранительными органами.
В Киеве на стройке погиб рабочий
В центре Киева на стройке сегодня произошел трагический случай. Мужчина упал с высоты.
Происшествие случилось на вулиці Антоновича, 136. Строитель упал с недостроенной высотки.
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