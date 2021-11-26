Придется сидеть дома? Какая погода будет в Киеве завтра – прогноз (карта)

Погода в Киеве на 27 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 27 ноября, в Киеве утром пройдет дождь, но вечером осадков уже быть не должно.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В Киеве в ближайшую ночь и утром пройдет дождь. Завтра днем осадки уже утихнут.

Столбики термометров будут колебаться от 6 до 7 градусов выше нуля.

Погода в Украине на 27 ноября. Фото: Наталии Диденко

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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