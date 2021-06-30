Прижимается к детям и спускает штаны. В Киеве проверяют информацию про извращенца (фото)

В одном из супермаркетов мужчина показывал свои половые органы детям разного возраста

Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне обсуждают в социальных сетях поведение неадекватного мужчины, который в одном из супермаркетов на улице Курской прижимается к детям любого возраста, когда нет взрослых рядом, снимает штаны и показывает свои прелести.

Как пишут очевидцы, на замечание мужчина ведет себя агрессивно – бросается с кулаками и матом.

В полиции Киева говорят, что проверяют информацию о неадекватном мужчине.

"Сегодня подобных вызовов в полицию Соломенского района не поступало. Мы проверим были ли жалобы на действия мужчины в другие дни. Возможно, очевидцы уведомили охрану супермаркета, а в полицию они не обращались. Поэтому правоохранители могли и не выезжать на место ЧП", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Фото: Telegram-канал "Киев без цензуры"

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области 35-летний местный житель развращал детей – присылал фото своих половых органов и требовал сниматься в порно.