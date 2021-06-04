Признаю свою ошибку: лихач-скутерист неожиданно сдался и покаялся. Эксклюзивное видео

Нарушителем оказался молодой парень, который долгое время после ЧП боялся выходить на улицу

Появилось видео с признанием скутериста-лихача. Фото: скрин

Недавно удалось задержать скутериста-лихача, который в марте этого года ловко удрал от полицейских на Березняках. Сайту "Сегодня" Патрульная полиция Киева предоставила видео с признанием водителя в нарушении ПДД.

"Месяц дома находился, осознавал то, что сделал. Признаю свою ошибку", – говорит он в ролике.

Что было

Ранее Сеть взорвало видео погони полицейских за скутеристом, который работал доставщиком еды на Березняках. Он умудрился несколько раз нарушить ПДД, маневрируя по Днепровской набережной.

Кстати, "подрезали" его и сотрудники патрульной полиции, пытаясь остановить.

Чем закончилась погоня полицейских

Полицейским так и не удалось остановить скутериста. Тогда водитель скутера удрал от копов.

"На этом транспортном средстве отсутствовал номерной знак, и водитель не останавливался на требование полицейских", – рассказали тогда "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

То есть водитель транспортного средства тогда остался безнаказанным.

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Сам признался

Нарушителя долго разыскивали и только 7 мая его удалось задержать. Точнее, он сам признался в содеянном, когда его остановили патрульные на улице Раисы Окипной в Днепровском районе.

Водителем оказался парень 1998 года рождения. После погони и резонанса, он боялся даже выходить на улицу и прятался дома.

Однако, с 23-летним нарушителем провели профилактическую беседу и отпустили. Его транспортное средство забрал эвакуатор.

Ранее мы писали, что в Киеве сотрудник СТО решил погонять на авто клиента и разбил чужой "Лексус". Недобросовестному работнику может грозить до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.