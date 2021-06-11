Призывала ввести войска РФ: в Киевской области СБУ поймала агитаторшу

Она планировала проведение активной провокационной кампании в интернете

Жительница Киевской области призвала к введению войск РФ. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины прекратила распространение антиукраинской пропаганды. Жительница Киевской области призывала к введению войск РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Агитаторша, жительница Киевской области, администрировала в одной из популярных соцсетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и "легитимизовала" аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.

"Злоумышленница также размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины в Россию", – говорится в сообщении.

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Агитаторша организовывала продвижения и сбор подписей за фейковые петиции, используя интернет-сообщества.

А также, она систематически распространяла публикации из пропагандистских российских информационных ресурсов и сообществ соцсетей.

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"Материалы дискредитировали подразделения ВСУ в районе ООС и пропагандировали деятельность боевиков террористов "ДНР".Антиукраинскими настроениями агитаторша "вдохновлялись" во время посещения так называемых "байкерских слетов". Они были организованы байкерским клубом "Ночные волки" и его руководителем, "другом Путина", А. Залдостановым", – пишут в СБУ.

А в ближайшее время злоумышленница планировала проведение активной провокационной кампании в Сети накануне совместных военных учений Украины и НАТО.

Отметим, что по месту жительства женщины в одном из райцентров Киевщины изъяли мобильные устройства и компьютерную технику, содержащие доказательства преступления.

Напомним, ранее СБУ пресекла деятельность сторонников "восстановления СССР", которые пытались основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области.

Кроме того, в Харьковской области контрразведка блокировала противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.