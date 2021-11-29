Пробки и аварии на дорогах: где не проехать в Киеве утром 29 ноября (карта)

Город сковали пробки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 29 ноября день начался традиционно с пробок. Самая сложная ситуация сейчас – в центре и на правом берегу.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. Здесь с утра несколько ДТП – на улице Теодора Драйзера, Раисы Окипной, проспекте Юрия Гагарина, улице Срибнокильской.
Пробка образовалась перед Южным мостом – от Осокорков.
Правый берег. Движение стоит на улице Академика Заболотного. На Большой Окружной дороге ведутся дорожные работы.
Пробка также от проспекта Победы до бульвара Тараса Шевченка.
Сложно проехать транспорту на проспекте Степана Бандеры. Авария произошла на улице Елены Телиги.
На сьезде с моста Патона пробка – здесь ведут дорожные работы.
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста. Стоит движение на улице Набережно-Рыбальской.
Кроме того, на улицах – Крещатик, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, а также на бульваре Тараса Шевченко.
Движение общественного транспорта задерживается
- Задерживается движение автобусов №42 на ул. Княжий Затон в направлении ул. Шептицкого по причине ДТП. На место вызвана полиция.
- Задерживается движение троллейбусов №43, 50 на площади ВОВ в направлении ул. Милославской по причине ДТП. На место вызвана полиция.
- Задерживается движение трамваев №28, 22а, 35 ул. Миропольская – ул. Юности пассажиру стало плохо. На место вызван МШД.
Как работает транспорт в карантин
В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже, чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.