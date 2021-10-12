Продажа COVID-сертификатов: в Киеве накрыли банду, которая выдавала подделки

В Киеве разоблачили врачей, которые подделывали ковид-сертификаты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция в Киеве разоблачила группировку злоумышленников, которые организовали продажу поддельных COVID сертификатов. Документы о якобы вакцинации от коронавируса вносились в базу данных и отражались в "Дии".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Стоимость "услуги" – 250 евро. За эти средства мошенники вносили информацию об осуществлении вакцинации в базу данных электронной системы здравоохранения, после чего выдавали документ для выезда за границу.

Кто создал банду?

Организатором группировки злоумышленников оказался ранее несудимый 23-летний киевлянин. Его сообщниками были две женщины 1946 и 1976 года рождения.

"Семейная врач и медсестра столичной больницы вносили недостоверную информацию в базу данных электронного здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты. Подобным образом данный документ отображался в мобильном приложении, что давало возможность выезда за границу" , – рассказывают в полиции.

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Клиентов они находили через социальные сети и предлагали приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

Организатор преступной схемы задержан. Ему грозит до шести лет тюрьмы .

Обыски

Правоохранители провели следственные действия по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и обыскали автомобиль задержанного. Там изъяли вещественные доказательства:

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черновики,

деньги,

телефон,

печати,

бланки сертификатов и другую документацию.

Полиция изъяла ряд доказательств. Фото: Нацполиция

Тюрьма для врачей

Главный санитарный доктор Игорь Кузин заявил, что за подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься медицинской деятельностью.

"Сейчас наказание пойдет по статье, которая касается подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, какая существуют,- за внесение ложных данных. Для врача это – от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы" , – пояснил он.

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