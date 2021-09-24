Проезд в маршрутках с Борисполя до "Левобережной" подорожает – сколько придется платить

На некоторых маршрутах цена увеличилась / Фото: Коллаж: Сегодня
Пассажирам автобусного маршрута №316, который курсирует из Борисполя до станции метро "Левобережная", уже скоро придется тратить на проезд больше. Соответствующие объявления о росте тарифа появились в салонах автобусов.
Об этом сообщает "Мой Борисполь" в Facebook.
Как видно на фото, с 1 октября проезд в маршрутке будет стоить 44 гривны вместо 38.
Тарифы подорожали
Как сообщают СМИ, в Украине перевозчики пересмотрели тарифы на длинные маршруты (пригородные) накануне ожидаемого локдауна. В среднем цены выросли до 20%.
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Как рассказал исполнительный директор Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко в комментарии, на некоторых маршрутах цена увеличилась на 3 гривны в сентябре. К примеру, проезд с Крюковщины (пригород столицы) в Киев выросла с 15 до 18 грн.
По словам экспертов, обычно стоимость проезда пересматривают раз в году, под конец года, но в 2021-м у решили сделать это раньше, ведь ожидают локдаун.
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