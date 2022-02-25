Программа "Свобода слова Савика Шустера" не выйдет в эфир

В Киеве слышна стрельба / Коллаж "Сегодня"
Программа "Свобода слова Савика Шустера" сегодня, 25 февраля, не выйдет в эфир из-за многочисленных ракетных ударов, которые производят российские войска в Киеве.
Об этом сообщает telegram-канал Украина 24.
"Такое решение было принято с целью обеспечения безопасности редакции, гостей и телепрограммы", – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 25 февраля
- Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. Кроме того, в Сумах сами местные жители задержали оккупанта. На вопросы, зачем он в Украине, отвечает путано.
- В Киеве на Оболони была слышна стрельба. Пользователи соцсетей опубликовали видео.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой, в результате чего ранения получили три человека.
- С 25 февраля "Укрзализныця" отменяет пригородные поезда Киевского региона.
- На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
- Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
- В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.