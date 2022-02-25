Программа "Свобода слова Савика Шустера" не выйдет в эфир

В Киеве слышна стрельба / Коллаж "Сегодня"

Программа "Свобода слова Савика Шустера" сегодня, 25 февраля, не выйдет в эфир из-за многочисленных ракетных ударов, которые производят российские войска в Киеве.

Об этом сообщает telegram-канал Украина 24.

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"Такое решение было принято с целью обеспечения безопасности редакции, гостей и телепрограммы", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 25 февраля

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