Прогулки в карантин. Мы узнали, где теперь вход в музей Пирогово и что там можно посмотреть

На выходные можно отправится в музей под открытым небом Пирогово. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве предостаточно интересных мест, где можно с пользой провести время. Сайт "Сегодня" советует пойти в Национальный музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово. Тут можно часами гулять между старинными украинским хатами, слушать народных музыкантов, изучать быт украинцев и отведать блюда национальной кухни. Территория музея гигантская, и здесь легко отрешиться от городской суеты.

Чем заняться?

Тут можно вдоволь покататься на велосипеде, лошадях, отлично прогуляться пешком, вкусно поесть и поучаствовать в народных забавах.

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А влюбленные могут провести обряд венчания в одной из действующих старинных деревянных церквей! Их здесь шесть.

Изменился вход

Тем, кто решит отправиться в Пирогово, следует знать, что главный вход в музей сейчас закрыт на ремонт. Попасть на территорию можно с правой стороны от центрального входа: здесь разместилась временная касса и работают контролеры, которые проверяют у посетителей наличие входных билетов.

"Сейчас продолжается ремонт главного входа в музей. Мы планируем открыть его в следующем году к празднику Пасхи. Главный вход в музей не изменит своих размеров, но станет более удобным для посетителей. Его оснастим современными кассовыми аппаратами и пропускной системой. Будет оборудовано место для отдыха посетителей под навесом", – рассказала сайту "Сегодня" Оксана Старак-Повякель, гендиректор музея.

Сотни экспонатов

На территории киевского скансена (этнографический комплекс, музей под открытым небом) установлено около 300 памятников архитектуры XVI-XX веков. Традиционные жилые и хозяйственные постройки включают в себя дома, амбары, мельницы, колодцы и другие атрибуты старинного украинского села. Самым старым архитектурным экспонатом является дом из села Самары Волынской области (1587 г.).

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Кто и когда построил

Решение о создании музея в Пирогово было принято 6 февраля 1969 года.

Созданием музея семь лет занимался академик Петр Тронько. Экспонаты в Киев свозились со всех регионов Украины. Своих первых посетителей музей принял в 1976 году.

На территории в 112 гектаров можно увидеть ландшафты Карпат, Полтавщины, Подолья и даже Крыма.

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Что рекомендуют посмотреть?

Церковь архистратига Михаила. Храм перевезен в музей из села Дорогинка Фастовского района Киевской области в 1971 году. Она считается самой старой в музее.

Церковь Покрова Богородицы 1792 года постройки. Ее привезли в музей из села Канора Закарпатской области. Это яркий образец лемковской школы храмового строительства.

На Полесье стоит посмотреть хозяйство древних пчеловодов. Возле ульев получаются чудесные фото даже зимой. А некоторые из старинных ульев установлены на ветках деревьев.

На средней Надднепрянщине можно увидеть здание старинной сельской школы. Тут можно посмотреть, как были оборудованы классы и в каких условиях учились наши предки.

Также стоит заглянуть в хату из села Шевченково – это дом родного дяди Тараса Шевченко.

Музей в Пирогово продолжает принимать гостей. Фото: Александр Марущак

Есть ли ограничения?

Люди покупают билеты и просто заходят на территорию музея. Посетителей просят гулять в масках и придерживаться безопасной дистанции.

В музее говорят, что вход на их территорию свободный – на входе не проверяют сертификаты про вакцинацию. Они необходимы лишь в том случае, если посетители захотят зайти в храмы музея.

Там добавляют, что на работу у них выходят только вакцинированные сотрудники.

Сколько стоит билет?

Стоимость входного билета для взрослых – 100 гривен;

детям от 6 до 9 лет – 25 гривен;

дети от 10 до 17 лет, студенты, пенсионеры – 50 гривен.

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