Подозрение заму Кличко. Поворозник будет воевать с прокуратурой – эксклюзив

Чиновник будет доказывать свою правоту в суде / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня представители столичной прокуратуры вручили подозрение Николаю Поворознику, первому заместителю главы КГГА. Причина: чиновники не позволили застроить участок земли на Сырце под жилищный комплекс для СНБО, а разбили на этом участке сквер, как и просили жители микрорайона. Как вручали подозрение и что будет дальше, сайту "Сегодня" рассказал в эксклюзивном интервью первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Как вам вручили подозрение?

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Мне вручили подозрение о совершении правонарушения, зачитали все, как положено. Единственное, что не разъяснили суть подозрения. Об этом я отметил непосредственно во время подписания этого документа.

Вы запретили строить жилой комплекс для СНБО?

Дело касается земли на Сырце, которая была в 2009 году или еще раньше выделена для СНБО под строительство жилищного комплекса. Но на протяжении 10 лет никто этой землей не пользовался. Территория превратилась в стихийную свалку мусора. Поэтому в 2019 году нами было принято решение про возврат земельного участка в управление города. На этом месте было проведено благоустройство и разбит уютный сквер, как и просили нас местные жители.

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Подозрение вам вручали в присутствии мэра?

Да. Мы как раз проводили в это время производственное совещание. Так сложилось, что внезапно появились правоохранители. Они, правда, дождались пока закончится совещание, но мэр был в это время в кабинете.

Как вы относитесь к таким обвинениям? Получается, что вам нужно вернуть на свое место свалку?

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Однозначно – это давление на город. В первую очередь тех, кому не нравится мэр Киева по каким-то своим мотивам. Просто давят на мэра через его заместителей. И это происходит уже не первый год – обыски, голословные обвинения, открытые уголовные производства… Но все это не имеет логического завершения. Просто создается искусственный фон, чтобы лишний раз обвинить городскую власть в несуществующих правонарушениях.

То есть, другие действительно незаконные стройки прокуратуру не интересуют?

В том-то и проблема. Если бы все было наоборот, и мы, например, взяли сквер и отдали его под застройку СНБО или какой-то другой государственной структуру – тогда был бы повод о чем-то говорить. Но в данном случае мы поступили абсолютно законно. Этот земельный участок относится к территории зеленых зон Киева. Мне непонятно, о каком ущербе для города или государства в данном случае можно вести речь. А это как раз мне на данный момент и инкриминируют.

Какими будут ваши дальнейшие действия в этой ситуации?

Я буду защищаться. А именно доказывать свою правоту. И делать это буду непосредственно в суде. К процессу буду подключать адвокатов и доводить это дело до логического конца, чтобы эти обвинения были сняты.

Что произошло?

Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили 25 января подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО .

. По словам мэра, СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и "через правоохранителей продолжает давить на столичные власти".