Подозрение заму Кличко. Поворозник будет воевать с прокуратурой – эксклюзив

Чиновник будет доказывать свою правоту в суде / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня представители столичной прокуратуры вручили подозрение Николаю Поворознику, первому заместителю главы КГГА. Причина: чиновники не позволили застроить участок земли на Сырце под жилищный комплекс для СНБО, а разбили на этом участке сквер, как и просили жители микрорайона. Как вручали подозрение и что будет дальше, сайту "Сегодня" рассказал в эксклюзивном интервью первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Как вам вручили подозрение?
Мне вручили подозрение о совершении правонарушения, зачитали все, как положено. Единственное, что не разъяснили суть подозрения. Об этом я отметил непосредственно во время подписания этого документа.
Вы запретили строить жилой комплекс для СНБО?
Дело касается земли на Сырце, которая была в 2009 году или еще раньше выделена для СНБО под строительство жилищного комплекса. Но на протяжении 10 лет никто этой землей не пользовался. Территория превратилась в стихийную свалку мусора. Поэтому в 2019 году нами было принято решение про возврат земельного участка в управление города. На этом месте было проведено благоустройство и разбит уютный сквер, как и просили нас местные жители.
Подозрение вам вручали в присутствии мэра?
Да. Мы как раз проводили в это время производственное совещание. Так сложилось, что внезапно появились правоохранители. Они, правда, дождались пока закончится совещание, но мэр был в это время в кабинете.
Как вы относитесь к таким обвинениям? Получается, что вам нужно вернуть на свое место свалку?
Однозначно – это давление на город. В первую очередь тех, кому не нравится мэр Киева по каким-то своим мотивам. Просто давят на мэра через его заместителей. И это происходит уже не первый год – обыски, голословные обвинения, открытые уголовные производства… Но все это не имеет логического завершения. Просто создается искусственный фон, чтобы лишний раз обвинить городскую власть в несуществующих правонарушениях.
То есть, другие действительно незаконные стройки прокуратуру не интересуют?
В том-то и проблема. Если бы все было наоборот, и мы, например, взяли сквер и отдали его под застройку СНБО или какой-то другой государственной структуру – тогда был бы повод о чем-то говорить. Но в данном случае мы поступили абсолютно законно. Этот земельный участок относится к территории зеленых зон Киева. Мне непонятно, о каком ущербе для города или государства в данном случае можно вести речь. А это как раз мне на данный момент и инкриминируют.
Какими будут ваши дальнейшие действия в этой ситуации?
Я буду защищаться. А именно доказывать свою правоту. И делать это буду непосредственно в суде. К процессу буду подключать адвокатов и доводить это дело до логического конца, чтобы эти обвинения были сняты.
Что произошло?
- Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили 25 января подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО.
- По словам мэра, СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и "через правоохранителей продолжает давить на столичные власти".
"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в строй, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер", – написал он.
- В 2009 году участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
- Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.