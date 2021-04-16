Просто вау: в аэропорту "Борисполь" появится новая автостанция (фото)

Проект был выполнен в 2020 году по заказу аэропорта "Борисполь"

В аэропорту "Борисполь" построят новую автостанцию. Проект уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу и в этом году автостанцию внесли в план строительства аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает avianews.com.

Станция будет расположена рядом с существующей железнодорожной платформой "Киев Борисполь Экспресс" и повторять стилистику терминала D.

Визуализация: Бюро Раден

Разработчиком проекта стало бюро "Раден".

Визуализация: Бюро Раден Реклама

Данный план бюро выполнило в 2020 году по заказу аэропорта "Борисполь".

Визуализация: Бюро Раден

Проект также представлен на конкурс Украинской урбанистики.

Ранее мы писали, про строительство за 270 млн евро – в аэропорту "Борисполь" модернизируют аэродром.

Напомним, мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь за 4500 гривен и вот наши мысли.