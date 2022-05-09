Провокация на 9 мая в Киеве: женщина с плакатом устроила "шоу"

9 мая возле Вечного огня в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 9 мая несколько сотен человек пришли в парк Славы возложить цветы к Вечному огню. Женщина с плакатом пыталась устроить провокацию, однако ей помешали правоохранители.

Как сообщает в эфире общенационального марафона на YouТube-канале "Украина 24" корреспондентка с места событий, массовых собраний у Вечного огня не было, с утра здесь присутствовали несколько сотен человек.

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"Была попытка провокации – женщина с плакатом пыталась произносить антиукраинские лозунги. Правоохранители отвели ее в сторону, но не задерживали... Въезд в парк Славы не ограничен, полиция выборочно проверяет документы. К Вечному огню приходит старшее поколение. Ветеранов было немного, в большинстве своем те, кто детьми пережил Вторую мировую войну", – говорится в репортаже.

В каждом районе столицы 9 мая дежурят правоохранители, патрули усилены.

Напомним, 9 мая в Киеве отменили массовые мероприятия, мэр Виталий Кличко призвал воздержаться от собраний, поскольку сохраняется риск провокаций и угроза ракетных обстрелов. В основном киевляне прислушались к городским властям, хотя мэр не объявлял расширенный комендантский час.

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Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 Мая

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.

Как отметил президент, Россия, начав наступление 24 февраля, наступила на те же грабли, что и германские нацисты.