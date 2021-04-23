Пьяный священник устроил дебош в центре Киева (видео)

Патрульная полиция задержала мужчину для составления протокола и выяснения всех обстоятельств

В пятницу, 23 апреля, в Киеве на Подоле пьяный священник бросался на людей.

Об этом рассказали сайту "Сегодня" очевидцы события.

Как стало известно, одну девушку священник сильно толкнул. А на вопрос людей "с какой он церкви" мужчина показал средний палец.

Еще утром священнослужителя видели в "Сильпо" на Контрактовой площади – он сидел как бездомный в тепловом тамбуре между дверями супермаркета.

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Оказалось, что нарушитель с Сумской области. Что он делает в Киеве пока неизвестно.

Позже приехала полиция, мужчину забрали в участок для составления протокола за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Ранее мы писали, что во Львове в спальном районе Левандовка скандал – там священник "приватизировал" церковь, построенную на пожертвования прихожан. Храм он переписал на дочь, а земельный участок оформил в ипотеку на зятя.

Напомним, это не первый случай, когда духовные лица замечены в неблаговидных деяниях. Так, на Закарпатье священник попался на контрабанде сигарет.