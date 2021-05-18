Пытается избежать наказания? Экс-глава СЭС сбила девушку в центре Киева (фото, видео)

Лечение пострадавшей в аварии обойдется минимум в 400 тысяч гривен

На фото: слева - момент аварии, справа - пострадавшая Наталья Дикая. Коллаж "Сегодня"

Экс-главу санитарно-эпидемиологической службы Ирину Козлову обвиняют в наезде на киевлянку. Предварительно, 1 мая на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича она сбила девушку на пешеходном переходе, когда горел зеленый сигнал светофора.

Об этом сообщает пострадавшая Наталия Дикая на своей странице в Facebook.

Посреди проезжей части Наталью сбил и переехал автомобиль Nissan Juke, а водитель пыталась скрыться и остановился только через 15 метров, когда ему вслед начали кричать свидетели. Пострадавшая чудом осталась жива, но получила тяжелые травмы.

Видео: момент аварии

"У меня было выбито пять центральных зубов, разорвало десну, я получила сильное сотрясение мозга, грыжу в позвоночнике, рассечение головы, многочисленные ушибы, раны, гематомы всего тела, страшные головные боли и абсолютно невероятное психологическое потрясение", - сообщила Наталия и подчеркнула, что больше не может жить полноценно.

Фото: Natalia Dikaya/ Facebook

Лечение у стоматологов Наталье, со слов медиков, обойдется примерно в 400 тысяч гривен. Другие расходы пока оценить невозможно.

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Фото: Natalia Dikaya/Facebook

Девушка отметила, что виновница ДТП связалась с пострадавшей только спустя 16 дней и принесла свои извинения, но никакой финансовой помощи не предоставила.

"Моей несостоявшейся убийцей оказалась Козлова Ирина Антониновна, 1947 года рождения. Ирина Антониновна 12 лет занимала должность главного санитарного врача города Киева, а последние годы возглавляла СЭС Шевченковского района", – заявила Наталия.

Как утверждает пострадавшая, семья водителя связалась с ней и обещала материальную помощь, но позже Ирина Козлова заявила, что не может выплатить указанную пострадавшей сумму компенсации и предпочитает, чтобы ее назначил суд.

Ранее мы писали, что в Киеве велосипедистка сбила прохожую. Пострадавшая женщина в это время разговаривала по телефону.

Напомним, в Запорожье маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие и погибший.