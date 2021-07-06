Пытали своих жертв: в Киевской области разыскивают двоих преступников (фото)

Любую информацию о участниках группировки полиция просит сообщать по телефонам: 044-271-60-02/097-357-32-16 или "102"

На снимке один из участников группировки. Фото: Нацполиция/Facebook

В Киевской области разыскивают участников преступной группировки. 42-х и 24-летний уроженцы Черниговщины осуществляли вооруженные нападения на частные дома, которые сопровождалось издевательствами и пытками пострадавших.

Об этом сообщает Нацполиция области в Facebook.

Копы ищут Александра Ивановича Оверченко 31.07.1978 года рождения, и Максима Сергеевича Дожанка 13.01.1997 года рождения.

Фото: Нацполиция области/Facebook

Кроме того, злоумышленники похищали машины, применяя насилие к владельцам.

Фото: Нацполиция области/Facebook Реклама

"Преступникам инкриминируют ч. 3 ст. 187 (Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Если вы владеете информацией о возможном местонахождении участников группировки, полиция просит сообщать по телефонам: 044-271-60-02/097-357-32-16 или "102".

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