Ради мести? В Киеве выстрелили из гранатомета в адвокатскую контору

Копы уже ищут виновников / Коллаж "Сегодня"
В Киеве неизвестные обстреляли здание на улице Дегтяревской. Никто не пострадал, однако полицейские уже начали уголовное производство. Хулиганы выстрелили в помещение из РПГ-26.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что известно
Ночью в здании на улице Дегтяревской, где на одном из этажей находится адвокатская контора, раздался взрыв. По предварительной информации, выстрел был из РПГ-26.
Из-за взрыва были повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Пострадавших в результате происшествия нет.
Хотели отомстить?
Копы устанавливают причастных к данному преступлению. Следствие рассматривает несколько версий преступления. Основная – профессиональная деятельность адвокатов.
Как накажут хулиганов
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
Виновники могут лишиться свободы до семи лет.
В центре Киева у здания СБУ открыли стрельбу из автомата
25 января в центре Киева произошла перестрелка. Огонь открыли возле главного управления СБУ.
"Вооруженные титушки с автоматами напали на активистов общественной организации "Украинский стяг", – сообщают в Сети.
В полиции Киева говорят, что выясняют ситуацию и все обстоятельства стрельбы в центре Киева. Пострадавших нет, а вооруженными были представители охранной фирмы.
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