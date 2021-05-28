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"Расслабляться рано". Кличко рассказал, сколько жизней унес коронавирус за сутки

28 мая, 12:16

Ольга Кравченко

В киевские больницы пришлось госпитализировать 62 пациента за прошлые сутки

Сколько новых случаев коронавируса за сутки в столице. Фото: Перший незалежний

В Киеве за минувшие сутки выявили 384 новых случая инфицирования COVID-19. Это на 70 случаев меньше, чем вчера. Умерли 15 человек – всего 5070 летальных случаев в столице.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

С начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 205 901 человек.

За сутки заболели:

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В киевские больницы пришлось госпитализировать 62 пациента, инфицированных коронавирусом, и 87 с подозрением и пневмониями. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Всего выздоровели 161 900 человек в столице.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 189 858 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 208 украинцев.

Также напомним, в Украине разрабатывают вакцину от коронавируса.

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Источник: Сегодня

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