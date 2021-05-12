Растраты 22 млн в банке "Аркада": экс-заместителю председателя сообщили о подозрении

Ранее по данному факту о подозрении было объявлено экс-председателю правления банка "АРКАДА"

Экс-первому заместителю председателя правления банка "Аркада" сообщили о подозрении в растрате 22 млн гривен.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

Так, экс-председателем правления АО АКБ "АРКАДА" совместно с первым заместителем был организован механизм противоправной растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц.

"Указанными должностными лицами банка реализовано две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям акции стоимостью квадратного метра площади квартиры составляет от 169,75 грн до 190, 55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями", – говорится в сообщении.

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В связи с невыполнением доверителями условий акционных программ банком принято решение о расторжении договоров инвестирования и возврата доверителям средств. Однако, банком безосновательно возвращено доверителям средства в сумме 22 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных средств.

Напоминаем, что ранее по данному факту о подозрении объявлено было экс-председателю правления АО АКБ "АРКАДА".

Ранее мы писали, что досудебное расследование хищения активов обанкротившегося банка "Аркада" завершилось, материалы передают в суд.

Также мы сообщали, что центральный офис банка "Аркада" хотят продать почти за миллиард.