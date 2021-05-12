Разбил чужой Лексус: в Киеве сотрудник СТО решил погонять на авто клиента (фото, видео)

В Киеве 23-летний работник СТО навеселе решил покататься на машине клиента. Но не справился с управлением и влетел в опору. Подробности узнал корреспондент "Сегодня" Антон Буйницкий.
По предварительной информации, теперь машине нужен новый ремонт. Авария произошла на улице Харченко.
Местного жителя правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289.
Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Судом решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.
Кроме того, в Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала девочка.
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