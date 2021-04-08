Экс-депутат Киевсовета поджег авто жены и квартиру с детьми: ему сообщили о подозрении (фото)

В Киеве экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко поджег автомобиль жены и пытался сжечь квартиру, где находились дети. Ему уже сообщили о подозрении – Даниленко грозит от 3 до 10 лет тюрьмы по статье "умышленное уничтожение и повреждение имущества".

Эту информацию "Сегодня" подтвердили в полиции столицы.

6 апреля в 21:50 в полицию сообщили о домашнем насилии. Экс-чиновник жаловался, что в своей квартире на ул. Героев Обороны, 10, пытался забрать у жены ружье, но она его не отдавала.

Позже поступило еще одно сообщение, но уже о пожаре в этой квартире. Очевидцы рассказали копам, что нетрезвый мужчина приехал на Bentley и поджег квартиру на шестнадцатом этаже.

Он с помощью зажигалки поджег картонные коробки в тамбурном помещении, в результате чего начался пожар. Огонь повредил входные двери в квартиру и имущество в тамбуре.

На момент поджога в квартире находилась его жена и трое несовершеннолетних детей.

Жильцов эвакуировали, а Даниленко задержали.

Также соседи рассказали, что несколько дней назад бывший депутат в этом же дворе поджег автомобиль жены. Мужчина объяснил, что поступил так из-за измен жены

"По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества начато уголовное производство", – рассказали в полиции.

Кстати, в 2014-м Виталий Даниленко возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Как написали в пресс-службе Киевского городской прокуратуре, мужчине уже сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теперь Даниленко грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Также отметим, что ранее экс-депутат попал еще в один скандал. Его обвиняли в получении крупной взятки. Общая сумма, которую правоохранители изъяли при проведения обысков, – более 4 млн грн.

Тогда Даниленко возглавлял контрольную комиссию по проверке газовых АЗС. С тех пор в Киеве было демонтировано 15 незаконных газовых АЗС, хотя комиссия пришла к выводу, что всего их в столице около 200.