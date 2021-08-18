Репетиция парада ко Дню Независимости. Какие улицы Киева перекроют

Репетиция парада ко Дню Независимости состоится 18 августа. Фото: пресс-служба НГУ

В связи с репетицией праздничного парада ко Дню Независимости сегодня, 18 августа, в Киеве полностью ограничат движение на части центральных улиц. В частности, по Крещатику, Большой Васильковской и Набережно-Крещатицкой.

Как говорится в сюжете "Сегодня", они будут перекрыты с обеда до полуночи. Частично не будут пускать транспорт еще на десяток улиц, в частности, Жилянскую, Черновола и проспект Победы.

Следующие репетиции парада запланировали на 20 и 22 августа. В эти дни в столице будут действовать аналогичные ограничения.

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Каким будет парад ко Дню Независимости

В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу 4 "коробки":

кинологическое подразделение со служебными собаками;

военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";

курсанты Национальной академии;

сводный оркестр.

Ранее мы сообщали, что военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Также напомним, к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: