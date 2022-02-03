Решили проскочить: в Киевской области копы нарушили ПДД прямо на переезде (видео)

Шлагбаум на переезде уже начал опускаться / Коллаж "Сегодня"

В селе Тарасовка Киевской области патрульные нарушили правила дорожного движенияи проехали через железнодорожный переезд, где начал опускаться шлагбаум. Видео появилось в Сети.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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На видео видно, что включен запрещающий сигнал светофора, а шлагбаум уже начал перекрывать железнодорожный переезд. Патрульных это не остановило и они все равно проехали. Однако в Сети люди оправдали поступок полицейских.

"Здесь по сети уже измена собирается нестись из-за этого видео, хотя очевидно же, что копы не пить кофе едут таким образом", – написано в сообщении.

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Правила дорожного движения

Движение через переезд запрещается, если:

a) дежурный по переезду подает сигнал запрета движения – стоит к водителю грудью или спиной с приподнятым над головой жезлом (красным фонарем или флажком) или с вытянутыми в стороны руками;

б) шлагбаум опущен или начал опускаться;

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в) включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал независимо от наличия и положения шлагбаума.

Три легковушки, патрульные и бензовоз в кювете

Под Харьковом на Окружной дороге произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей, машины патрульной полиции и бензовоза.

Во время выяснения обстоятельств ДТП в полицейский автомобиль, который стоял на обочине, въехал Volkswagen под управлением 36-летнего мужчины.

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