Резкий скачок заболеваемости и шанс выйти из красной зоны: все о ситуации с СOVID-19 в Киеве

Шансы столицы выйти из красной зоны растут, несмотря на то, что количество больных увеличилось. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на 23 ноября статистика коронавируса значительно ухудшилась – за сутки зафиксировали 1631 новый случай. Несмотря на это школьники вернулись с дистанционки за парты.

Подробно о COVID-ситуации в столице – в материале сайта "Сегодня".

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Ситуация в Киеве

По состоянию на утро 23 ноября в Киеве зафиксировано 1631 новый случай коронавируса в сутки. Это на 1273 случая больше, чем 22 ноября (358 случаев коронавируса)

При этом 35 человек умерли, выздоровели – 1466.

Не смогли открыться только две школы

С 22 ноября столичные школы открылись для очного обучения для всех школьников. К очной учебе вернулись 423 школы. В КГГА уверяют "это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей" .

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По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление.

Ситуация стабилизируется?

В КГГА уверяют, что ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду.

При этом, по данным Минздрава, уровень госпитализации в Киеве составляет 62,8 при норме менее 60 на 100 тысяч населения. Динамика уровня госпитализаций снизилась на 22,0%, а загруженность коек с кислородом в пределах нормы – 62,2% при норме до 65%. Таким образом только один показатель соответствует красной зоне карантина – уровень госпитализаций.

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Шансы выйти из красной зоны

По словам Кличко, столица в ближайшее время может перейти в оранжевую зону. На сегодняшний день заполненность больниц немного меньше, чем в предыдущие дни.

В то же время Кличко добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом еще остается угрожающей. Власти надеются, что и дальше цифры будут улучшаться, и в этом поможет вакцинация.

В Госпродпотребслужбе советуют не спешить с прогнозами

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что Киев в ближайшее время не выйдет из красной зоны карантина.

"Переход Киева из красной в оранжевую зону слишком рано рассматривать. В Киеве продолжаются все карантинные меры, только детей отправили в школу, в вузы", – сказал он.

В то же время, по его словам, ситуация в Киеве стабилизировалась.

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