Резкое падение температуры: прогноз погоды в Киеве на 30 ноября (карта)

Температура в Киеве не будет выше, чем 3 градуса тепла/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 30 ноября, в Киеве прогнозируют переменную облачность. Ожидается холодная температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины осадков не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер — западный, 7-12 м/с.

Киев окутал густой туман

Киев 28 ноября накрыл густой туман. Он окутал каждую улочку города, удерживаясь в течение всего дня. В Сети начали делиться атмосферными фото столицы. Некоторые пользователи показали, как выглядит столица в тумане с высоты птичьего полета.

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