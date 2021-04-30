Резкое потепление и грозы: какой будет погода в Киеве на майские праздники и Пасху

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Киеве на ближайшие дни – где будет тепло, а где дожди – карта

Синоптики дали прогноз погоды для Киева на майские праздники. В столице прогнозируют грозы, однако на Пасху резко потеплеет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 1 мая в Киеве будет гроза, местами град. Однако уже днем будет безоблачно и без осадков. Температура воздуха до +20 днем и +8 ночью.

2 мая на Пасху погода в Киеве ожидается облачной и грозовой. Но в столице прогнозируют резкое потепление – температура прогреется до +23 градусов тепла днем и +10 ночью.

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В понедельник, 3 мая, в Киеве все еще будет падать дождь. Синоптики все еще прогнозируют грозу. Однако, воскресное потепление развеется – температура будет более прохладной. Днем будет до +18 градусов, а ночью +10.

А вот во вторник, 4 мая, в Киев вернется солнечная и теплая погода. На небе еще возможны незначительные облака. Температура воздуха прогреется до +15 градусов днем, а ночью ожидается от +4 до +6.

Ранее мы сообщали, что в конце апреля весенняя метель накрыла Киевскую область . Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.

Также напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ожидает Украину в мае и когда наконец порадуемся настоящему теплу.