Россия обстреляла Ворзель: попали в детский дом

Под Киевом идут ожесточенные бои / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ворзеле 25 февраля военные РФ стреляли из "ГРАДов". Один из снарядов попал в детский дом.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщают ведущие в прямом эфире Украина24.

Реклама

"Во время ведения боевых действий допустили попадание уламков, от имоверно систем залпового огня "ГРАД", в помещение детского дома в Ворзеле (Киевская область), в котором пребывало около 50 детей", – сказала она.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В центре Киева новостройки попали под вражеский обстрел

Также сегодня в Киеве военные РФ обстреляли новостройки недалеко от Воздухофлотского проспекта. Об этом сообщают корреспонденты в прямом эфире Украина24.

"То, что враг рядом также демонстрирует обстрел в районе Воздухофлотского проспекта и проспекта Победы. В новостройки попали снаряды или ракеты, пока мы не знаем, мы будем уточнять, что это. Это район центрального ЗАГСа", – сказали в программе.

Отметим, что совсем недалеко от места взрыва находится Центральный железнодорожный вокзал и Министерство инфраструктуры.

Реклама

Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

Реклама

Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.