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Российские оккупанты атаковали торговый центр в Подольском районе Киева: из-под завалов достали человека, есть погибшие

21 марта, 03:38
Ликвидация пожара продолжается

Из-под завалов спасатели извлекли человека. Коллаж "Сегодня".

В воскресенье, 20 марта, в Подольском районе Киева в результате вражеских обстрелов занялись торговый центр и автомобили на парковке, которые стояли недалеко.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"В результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Ликвидация пожара продолжается. Из-под завалов спасатели извлекли человека, есть погибшие.

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Ранее стало известно, что в Подольском районе Киева в воскресенье вечером произошли взрывы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, исходя из информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров", – говорится в сообщении.

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