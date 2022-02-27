Снаряд РФ попал в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве – есть ли угроза

Оккупанты попали ракетой в пункт утилизации радиоактивных отходов / Фото: Коллаж: Сегодня

Снаряд РФ попал в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон". Масштаб разрушений пока не могут оценить, но по предварительной информации угрозы населению нет.

Об этом по телефону сообщил персонал предприятия, который находится в укрытии из-за обстрелов, написали в Государственной инспекции ядерного регулирования.

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Работники "Объединения Радон" заявили, что автоматизированная система мониторинга радиации сломалась. Но камеры наблюдений зафиксировали падение снарядов. Оценить радиационную обстановку смогут после того, как оккупанты прекратят обстрелы.

По предварительной оценке "Госатомрегулирования", вне санитарно-защитной зоны угрозы населению нет.

По состоянию на 03:20 радиационный фон вблизи метро "Печерская" находится в пределах нормы.

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Фото Госинспекции ядерного регулирования

Взрывы в Харькове и Васильковке

В центре Киева прогремел мощный взрыв на Печерске, тем временем российские оккупанты обстреляли из ракет Васильков. В результате взрыва в Василькове начался пожар на нефтебазе.

В Сети пишут, что пожар на нефтебазе в Василькове может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.

"Ракетный удар был нанесен по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. Гореть будет долго. Экологический ущерб колоссальный!", —написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Кроме того, в Харькове прогремел мощный взрыв на газопроводе – его подорвали российские оккупанты. В момент взрыва в небо поднялось огромное грибовидное облако из огня и дыма. В Госспецсвязи заявили, что это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него.