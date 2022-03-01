Российский снаряд попал в роддом под Киевом

Все беременные находятся в надежном месте / Коллаж "Сегодня"

Возле Киева российский снаряд попалв роддом "Адонис". Людей успели эвакуировать, однако есть большие повреждения здания.

Об этом гендиректор сети "Адонис" Виталий Гырин в Facebook.

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Что известно

Частный роддом сети "Адонис" находится в селе Бузовая на Житомирской трассе возле Киева, где несколько дней идут бои.

"Все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Главное – не нужно сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и безопасности. Это точно", – говорится в сообщении.

Россия обстреляла Киев крылатыми ракетами

Вечером 28 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Как сообщил в сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко, россияне запускают по столице Украины баллистические ракеты. И это произошло после переговоров на Припяти.

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По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины.

"Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки – взять в кольцо Киев и Мариуполь. Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой", – написал Геращенко.

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