"Рожать мне уже нельзя": семья сбившей девушку экс-главы СЭС объяснила, почему ничего не компенсирует

На фото: слева - момент аварии, справа - пострадавшая Наталья Дикая. Коллаж "Сегодня"

Женщина, которую переехала на пешеходном переходе в центре Киева бывшая главный врач СЭС, жалуется на необратимые проблемы со здоровьем и говорит, что семья жертвы не компенсирует ей лечение. Дочь же виновницы аварии утверждает, что все совсем не так.

Что говорят обе стороны, выяснили новости "Сегодня"

Наталья Дикая за минуту до аварии записала видео, на котором радуется весне.

"Кажется пришла та долгожданная весна, которую мы все так ждали", – говорит она на камеру, а через мгновение отправляется на зеленый сигнал светофора и оказывается под колесами легковушки.

История пострадавшей

"Я начала движение, машин не было, а потом почувствовала сильный удар в бок, потом я упала на асфальт, увидела темноту, как оказалось, это было днище машины", – рассказала женщина.

Легковушка проехалась по девушке всеми четырьмя колесами и остановился лишь восемнадцати метров после столкновения. То, что Наталья осталась живой и без всякого перелома – медики называют чудом. Однако у девушки выбито пять передних зубов (на момент аварии она была в дорогостоящих капах), сильное сотрясение мозга, повреждения в позвоночнике, десятки забоев и вогнутый на 95 градусов копчик.

"Из понятных последствий – рожать мне уже нельзя, только кесарево, у меня еще нет детей, я только планирую, и для меня это достаточно серьезно. Потому, что зубы можно вставить, а есть вещи, которые восполнить, к сожалению, нельзя", – говорит пострадавшая.

Водитель автомобиля, 74-летняя бывшая санитарный врач города Киева Ирина Козлова на месте ДТП пообещала родственникам потерпевшей всячески способствовать лечению и компенсировать расходы, однако через две недели после наезда семья Козловой никакой помощи еще так и не предоставила.

"В итоге от бабушки пришло сообщение моему отцу, что для нее сумма, которую мы озвучили, неподъемная и она готова компенсировать чеки и ждать решения суда", – жалуется пострадала.

Видео: Сегодня

Готовы компенсировать, но не дают...

Виновница аварии на звонки не отвечает, и "Сегодня" удалось пообщаться с ее дочерью – Еленой Чащевою.

"Мы все время говорили о том, что мы готовы оплатить, но их это не устраивало, они выставили какой-то свой счет. И на сегодняшний день у нас не было и нет тех документов, по которым мы бы могли отлатить те затраты, которые уже были на восстановление пострадавшей", – говорит дочь Козловой.

Вины с матери она не снимает, и объяснить, почему и не заметила пешехода, не смогла. Однако утверждает, что мать очень переживает.

В полиции квалифицировали дело как наезд на пешехода с травмами средней тяжести, автомобильный эксперт Константин Андриюк говорит, что при содействии обеих сторон ситуацию можно было решить мирно и быстро.

"Средние телесные повреждения – это закрытые переломы, трещины и т.д. – это дело могли решить за примирением сторон. Стороны договариваются, потенциальный виновник компенсирует в денежном эквиваленте все расходы пострадавшему, они подписывают договор, дело автоматически закрывается", – утверждает эксперт.

Прав на вождение женщину не лишили – согласно законодательству Украины для этого пока нет оснований. Статья санкций предусматривает до трех лет лишения свободы, но на пенсионеров она не распространяется. Ирине Козловой пока грозит штраф от трех с половиной миллионов гривен, который она должна заплатить государству. Сумму компенсации пострадавшей определять суд.