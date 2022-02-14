Рядом с бездомными. В каких бомбоубежищах придется прятаться киевлянам (фото)

Бомбоубежища в Киеве находятся в плачевном состоянии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили заброшенное бомбоубежище на Косогорном переулке в Шевченковском районе столицы.

Фото укрытия опубликовал в социальных сетях исследователь киевских подземелий, диггер и писатель Кирилл Степанец.

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По словам исследователя киевских подземелий, за пару минувших недель он дал несколько интервью разным СМИ, в том числе американскому радио NPR, об истинном положении вещей в объектах гражданской защиты в нашем городе.



"Подкрепляю это иллюстрациями из очередного защитного сооружения столицы, превращенного в большую свалку и место ночлега бездомных. Особенно понравилось, как они по-хозяйски превратили гигантскую бронированную дверь бункера в импровизированный шкаф для своих пожитков", – написал Кирилл Степанец.

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Бомбоубежище в Киеве захватили бездомные. Фото: Кирилл Степанец

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Как это объясняют власти

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА, говорят, что проверяют информацию о состоянии укрытия на Косогорном переулке.

"Нужен более конкретный адрес этого объекта. По нашим данным, на Косогорном переулке построек двойного назначения и простейших укрытий нет. Возможно, речь идет об укрытия частной формы собственности, в частности, принадлежащей "Зенит-сервис", – отмечают в департаменте.

Как пояснил сайту "Сегодня" Кирилл Степанец здание, где находится бомбоубежище отдельностоящее, рядом с ним – изолятор временного содержания столичной полиции.

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