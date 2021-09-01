С 1 сентября! В центре Киева сбили студентку (видео)

Молодая девушка попала под колеса авто. Фото: коллаж "Сегодня"
В Шевченковском районе Киева 1 сентября студентка, которая спешила на пару, попала под машину. Она получила тяжелые травмы.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
ДТП случилось на бульваре Тараса Шевченко, 14, напротив Института филологии.
Как сообщают в Сети, была сбита девушка-студентка, которая спешила на пару. Она попала под колеса Hyundai Tucson.
"Получила множественные травмы, госпитализирована бригадой скорой. Предварительно, жить будет. Скорая ехала дольше чем могла, нащадки забили полосу для общественного транспорта", – добавляют в сообщении.
По предварительной информации, автомобиль "скорой" попал в пробку.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.