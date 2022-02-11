С Андреевского спуска уберут продавцов сувениров: мы выяснили, куда их переместят

Насильно прогонять продавцов не будут / Коллаж "Сегодня"

С Андреевского спуска, а также улиц Десятинной и Владимирской планируют убрать продавцов сувениров и картин. До 1 марта их хотят переместить на Аллею художников и Пейзажную аллею.

Об этом пишет КиевVласть.

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В департаменте городского благоустройства КГГА сайту "Сегодня" пояснили, что никто не будет насильно выдворять с Андреевского спуска художников и продавцов сувениров.

"Город планирует переместить художников и продавцов сувенирами на Аллею художников, это рядом с Андреевским спуском, которая была обустроена специально для них. Там есть все необходимые условия, чтобы выставлять и продавать их работы", – рассказали нам в департаменте благоустройства КГГА.

Городские власти уже давно работают над тем, чтобы освободить Андреевский спуск от стихийной торговли, привести его в порядок и легализовать работу художников.

"Никто не будет это делать силовым методом или принудительно. С каждым художником будут вести переговоры. Такая торговля должна быть упорядочена и в одном месте", – дополняют в департаменте.

Андреевский спуск в Киеве уже "зачищали" от торговцев сувенирами

В 2019 году на Андреевском спуске в Киеве убрали торговые лотки с сувенирами, которыми торговали в начале улицы Владимирской и тем самым захламляли самую красивую улицу столицы.

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Как поясняли в мэрии, торговцы превратили территорию на пересечении Андреевского спуска и улицы Владимирской в настоящий "Шанхай" и оставляли на ночь свои лотки и собранный за день мусор.

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